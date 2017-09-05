Пожар в центре отдыха в Товузе

В Товузском районе в центре семейного отдыха «Нарзан», расположенном в селе Гарибли, произошел пожар. Об этом haqqin.az сообщили в сельской исполнительной власти.

К месту пожара были привлечены сотрудники Противопожарной службы Товузского района.

Представитель сельской исполнительной власти Аллахъяр Рагимов заявил нашему корреспонденту, что пожар произошел в результате короткого замыкания в электросети.

«Пожар произошел около 11:00. Свидетели происшествия сказали, что замыкание произошло в электропроводке на потолке кухни. Сгорело 200 квадратных метров площади. Огонь был потушен через час. Было предотвращено его распространение на лесной массив", - сообщил А.Рагимов.

Также он сказал, что во время пожара отдыхающих в центре не было.