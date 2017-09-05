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Unibank предоставляет дополнительную выгоду по картам

 

Unibank предоставляет дополнительную выгоду по картам: до 30% cashback, до 6% дохода по остаткам на счетах, сотни подарков и дополнительные скидки.

Этот проект, являясь составной частью программы лояльности Unibank, дает возможность владельцам карт заработать cashback, проценты на остатки по счетам, воспользоваться  специальными акциями, скидками, заработать бонусы при использовании мобильного банка Unibank. Единственное, что Вам для этого надо сделать, это стать владельцем одной из карт Unibank.

Стоит отметить, что на сегодняшний день владельцы карт Unibank заработали более 122 000 манатов в рамках программы cashback. Если вы являетесь держателем зарплатной карты Unibank или обладаете картами ALBALI PLUS кредит, ALBALI PLUS дебет либо иной дебетовой картой Unibank – это значит, что вы получаете дополнительеную выгоду.

Дополнительные выгоды по картам Unibank:

-          До 30% cashback.

-          До 6% дохода по остаткам на счетах.

-          Множество скидок и подарков от сетей магазинов (как партнерских, так и непартнерских).

-          Бонусы, обмениваемые на деньги и подарки при проведении операций по картам через Unibank Mobile.  

Дополнительные возможности по картам Unibank:

-          Зачисление средств на карту Unibank через постерминалы банка, а также терминалы E-manat

-          Автоматическое и бесплатное подключение всех карт банка к системе безопасности 3 D secure.

-          Заказ карты в долларах или манатах.

-          Выбор карт различных платежных систем (VISA или MasterCard).

-          Срочный заказ карт по желанию.

Если у вас все еще нет карты Unibank. То вам сюда:

https://onlineservices.unibank.az/OnlineCardOrder/?lang=az

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы  банка в Фейсбук и Твиттер(www.facebook.com/unibank.azHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ,HYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0"https://twitter.com/unibankHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ).

Unibank – банк для всех и каждого!

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