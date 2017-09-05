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Путин о железнодорожном маршруте через Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Находящийся на проходящем в Китае саммите БРИКС, Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, и в числе прочих - относительно перспектив транспортной части мегапроекта "Шёлковый путь" и ее прокладки по территории Азербайджана, сообщает официальный сайт президента России.

Журналист обратил внимание главы РФ на то, что до сих пор не уточнен маршрут коммуникации - то есть от Китая пройдет она по территории России и затем Белоруссии или же через Азербайджан в Турцию и далее. 

«Нет, это не так. Ведь и наши специальные ведомства и компании, и китайские, и партнёры из других стран изучают этот вопрос. Вы сказали - есть автомобильный, есть и морской путь, – это так и есть. Смотрите: автомобильная дорога через Казахстан уже практически проложена. Мы должны догнать по срокам свою часть работы. Из Китая тоже дорога идёт. Что касается железнодорожных маршрутов, то здесь существуют разные варианты для Китая -  через Казахстан, а потом уйти восточнее и южнее на Иран, возможно, через территорию Российской Федерации», - сказал Путин.

Президент России добавил, что в правительстве активно обсуждают совместную работу по Северному морскому пути.

«Мы изучаем и реализуем и другие маршруты, скажем, Север – Юг. Мы с премьер-министром Индии констатировали, что первые партии контейнеров из Мумбаи через Иран, через Азербайджан дошли уже до Санкт-Петербурга и назад. Это всё изучается в практическом плане. Мы работаем над этим всем. Это - в ежедневном режиме. Что будет наиболее эффективным – посмотрим в ходе предварительных тестовых испытаний и выберем оптимальные решения», - сказал он.

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