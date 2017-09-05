Ровнаг Абдуллаев презентовал Баку на проведение финала Лиги чемпионов

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев провел сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне специальную презентацию, посвященную кандидатуре Баку на проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2018/19.

Во встрече с президентом УЕФА Александром Чеферином также участвовали вице-президент АФФА Эльшад Насиров и генеральный секретарь ассоциации Эльхан Мамедов.

Как известно, АФФА заявила для проведения финалов Бакинский Олимпийский стадион. На проведение финала Лиги чемпионов, помимо бакинской арены, претендует мадридский «Метрополитано». А в числе кандидатов на решающий матч в Лиге Европы есть также «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и стамбульская «Бешикташ Арена».

21 сентября исполнительный комитет УЕФА назовет стадионы, которые примут финалы. Весьма вероятно, что если Баку не получит финал Лиги чемпионов, то нам отдадут финал Лиги Европы.