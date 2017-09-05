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Ким Чен Ын приготовил США новый «пакет подарков»

 

На фоне широкого международного резонанса, вызванного проведенными Пхеньяном ядерными испытаниями, посол КНДР в ООН заявил, выступая на Конференции по разоружения, что его страна намерена послать Соединенным Штатам очередной «пакет подарков». Об этом сообщает Reuters.

«Я с гордостью сообщаю, что два дня назад, 3 сентября, КНДР успешно провела испытания водородной бомбы, которая может использоваться на баллистических ракетах, в рамках плана разработки стратегического ядерного оружия. Демонстрация этих мер самообороны адресована именно США и никому иному. Вскоре они получат новые подарки за свою безрассудную и безуспешную провокацию с целью оказания давления на мою страну», – приводит издание слова посла, сказанные на форуме в Женеве.

Представитель КНДР также указал, что ядерные испытания, уже шестые по счету и самые мощные за историю страны, являются «проявлением сдержанности и обусловлены правом на самооборону», необходимыми для противостояния «постоянно растущей ядерной угрозе со стороны США и их враждебной политике, имеющей целью изолировать Северную Корею».

Посол подчеркнул, что никакие санкции не заставят Пхеньян отказаться от его ядерной программы, которая являет собой инструмент сдерживания американской агрессии.

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