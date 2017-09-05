В Курдистане началась агитационная кампания перед референдумом

Агитационная кампания в поддержку предстоящего референдума о независимости Иракского Курдистана стартовала во вторник на всей территории автономии, сообщил местный телеканал RUDAW.

Как сообщает СМИ, ссылающееся на Высшую независимую комиссию по референдуму и выборам в Иракском Курдистане, кампания продлится восемнадцать дней — до 22 сентября.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую их позицию в отношении того, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать еще больший рост напряженности в регионе, призвав курдов отказаться от данной инициативы.

Между тем глава автономного региона Масуд Барзани неоднократно категорически заявлял, что курды не намерены откладывать срок проведения означенного референдума.