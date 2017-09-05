Трамп увеличит поставки вооружения Японии и Южной Корее

Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил свою готовность к существенному увеличению поставок вооружений Японии и Южной Корее.

"Я разрешаю существенно увеличить количество высокотехнологичного вооружения, продаваемого Японии и Южной Корее", - написал он в своем твиттере.

Такое заявление было сделано на фоне обострения обстановки вокруг КНДР: в воскресенье, как известно, Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы.

Как сообщалось, в Сеуле говорят о своей готовности изучить возможность и условия дополнительных закупок американского вооружения, при этом, однако, указывая, что конкретных планов на сей счет пока не имеют.