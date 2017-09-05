Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, прибывшего в Баку для участия в шестой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает официальный сайт главы АР.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, прибывшего в Баку для участия в шестой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает официальный сайт главы АР.
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