Десятки тысяч мусульман-рохинджа покинули Мьянму

Порядка 123600 беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы с начала обострения (25 августа) в последней межконфессионального конфликта, передает агентство Франс-Пресс со ссылкой на данные ООН.

Как сообщает агентство, за последние сутки 37 тысяч мусульман-рохинджа пересекли границу с Бангладеш.

Рохинджа — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Мьянму на рубеже XIX — XX веков британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта, перешедшего в фазу вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса, началась только после перехода в 2011 – 2012 годах правления в Мьянме от военного к гражданскому.