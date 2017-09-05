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Московский «Арарат» закрывается Клуб просуществовал пару месяцев

Автор: Отдел спорта 

Недавно созданный московский футбольный клуб «Арарат» закрывается. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Григорян. По его словам, клуб прекратит свое существование после домашнего матча с «Рязанью». Игра состоится 8 сентября.

«Нам объявили, что «Арарат» закрывается, - заявил Григорян «Спорт-Экспрессу». - Матч с «Рязанью», вероятнее всего, станет последней игрой. Я готов объяснить причины после игры с «Рязанью» на пресс-конференции. Я думаю, так просто клуб не может завершить свое существование. Тем более под названием «Арарат». Я не хочу, чтобы он завершил свое существование без объяснений. Так не должно быть!»

Напомним, клуб начал свое существование только в этом сезоне. В команду привлекли таких известных футболистов, как Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко. После семи туров команда занимает первое место в зоне «Центр» Второго дивизиона, набрав 17 очков.

На днях появилось сообщение о том, что президент клуба Валерий Оганесян уволился с работы, выведя со счета «Арарата» 20 млн руб. Позднее он назвал эту информацию абсурдной, поскольку, дескать, является единственным владельцем клуба.

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