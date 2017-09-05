Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт квартир в Ленкорани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Ленкорань.
Согласно распоряжению, с целью замены кровли 20 многоквартирных зданий в городе Ленкорань и капитального ремонта их фасадной части из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти города Ленкорань будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.