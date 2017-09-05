Ильхам Алиев выделил персональную пенсию трехкратным чемпионам мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о предоставлении трехкратным чемпионам мира Гаджи Алиеву (вольная борьба) и Магомедрасулу Меджидову (бокс) персональной пенсии президента за большие заслуги в развитии азербайджанского спорта, сообщает официальный сайт главы государства.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Гаджи Алиев завоевал свой третий титул чемпиона мира на недавнем первенстве планеты в Париже. Магомедрасул Меджидов добился такого же достижения на ЧМ в Гамбурге, который завершился на прошлой неделе.