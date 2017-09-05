Ильхам Алиев выделил персональную пенсию трехкратным чемпионам мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о предоставлении трехкратным чемпионам мира Гаджи Алиеву (вольная борьба) и Магомедрасулу Меджидову (бокс) персональной пенсии президента за большие заслуги в развитии азербайджанского спорта, сообщает официальный сайт главы государства.
Гаджи Алиев
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
Гаджи Алиев завоевал свой третий титул чемпиона мира на недавнем первенстве планеты в Париже. Магомедрасул Меджидов добился такого же достижения на ЧМ в Гамбурге, который завершился на прошлой неделе.
Магомедрасул Меджидов