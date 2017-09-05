В Ираке сотни боевиков ИГИЛ вместе со своими семьями сдались курдским отрядам пешмерге. Как сообщают турецкие СМИ, среди сдавшихся есть также граждане Азербайджана.
Согласно информации, 250 боевиков ИГИЛ, опасаясь расправы со стороны шиитской милиции и иракской армии, сдались курдам в городе Талль-Афар.
Как пишут турецкие СМИ, среди сдавшихся боевиков есть также граждане Турции, Йемена, Туниса, Афганистана и Египта.
Факт сдачи боевиков ИГИЛ силам иракских курдов подтвердил также командующий шиитской милиции Тахир Абу Али.