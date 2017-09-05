Автор стихов об Эрдогане будет судиться с Меркель

Немецкий телеведущий и сатирик Ян Бемерман грозит федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель судом в связи с ее критическими высказываниями о стихотворении его авторства, посвященном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет газета Tagesspiegel.

Как отмечает издание, ранее Меркель охарактеризовала сатирическое стихотворение телеведущего об Эрдогане как "умышленно оскорбительное".

Адвокат телеведущего Кристиан Шерц направил в канцелярию Меркель письмо с требованием к канцлеру отказаться от своей публичной оценки стихов. В случае, если в течение недели данные условия выполнены не будут, Бемерман подаст соответствующую жалобу в суд.