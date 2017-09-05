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Саудовский принц прилетел в Чечню видео

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров и принц Саудовской Аравии Аль-Валид бен Талял Абдельазиз Аль Сауд обсудили вопросы экономического сотрудничества республики и королевства, сообщил Кадыров во вторник на своей странице в Instagram.

"У меня в гостях побывал дорогой брат, принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд. В ходе нашей предыдущей встречи он обещал мне, что посетит Чечню и сдержал свое слово… Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества Саудовской Аравии и Чеченской Республики. Принц изъявил готовность принять участие в гуманитарном и инвестиционном сотрудничестве", — написал Кадыров.

Также Кадыров подчеркнул, что между Чеченской Республикой и Саудовской Аравией сложились самые теплые и дружественные отношения и что настоящий визит, по мнению главы республики, "является продолжением тех дружеских отношений, завязавшихся у меня с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом".

Дорогие друзья! У меня в гостях побывал дорогой БРАТ, принц Саудовской Аравии @alwaleedbin_talal аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд. В ходе нашей предыдущей встречи он обещал мне, что посетит Чечню и сдержал свое слово. Мы тепло побеседовали, обсудили целый круг вопросов. Я рассказал о нашей первой встрече с наследным принцем, моим дорогим БРАТОМ @special_royal Мухаммадом бин Салман Аль-Саудом. Между Чеченской Республикой и Саудовской Аравией сложились самые теплые и дружественные отношения. Еще в 2007 году я вместе с королем Абдаллой II совершил религиозный обряд тавап, посетил Священную Каабу. Это была великая милость Всевышнего для меня и всей моей семьи. Наш гость отметил, что взаимоотношения Саудовской Аравии и Чечни крепнут с каждым днем и сегодняшний визит является продолжением тех дружеских отношений, завязавшихся у меня с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. Я ознакомил нашего гостя с макетом строительства многофункционального высотного комплекса @akhmat_tower_smart_building «Ахмат-Тауэр», который возводится в центре Грозного, а также макетом @ruspetsnaz Международного центра сил специального назначения. Мы также обсудили вопросы экономического сотрудничества Саудовской Аравии и Чеченской Республики. Принц изъявил готовность принять участие в гуманитарном и инвестиционном сотрудничестве. #Кадыров #Россия #Чечня

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Sep 5, 2017 at 4:31am PDT

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