Глава Чечни Рамзан Кадыров и принц Саудовской Аравии Аль-Валид бен Талял Абдельазиз Аль Сауд обсудили вопросы экономического сотрудничества республики и королевства, сообщил Кадыров во вторник на своей странице в Instagram.

"У меня в гостях побывал дорогой брат, принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз Аль-Сауд. В ходе нашей предыдущей встречи он обещал мне, что посетит Чечню и сдержал свое слово… Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества Саудовской Аравии и Чеченской Республики. Принц изъявил готовность принять участие в гуманитарном и инвестиционном сотрудничестве", — написал Кадыров.

Также Кадыров подчеркнул, что между Чеченской Республикой и Саудовской Аравией сложились самые теплые и дружественные отношения и что настоящий визит, по мнению главы республики, "является продолжением тех дружеских отношений, завязавшихся у меня с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом".