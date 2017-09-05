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Турция поможет мусульманам-рохинджа

 

Турция станет первой страной, доставившей гуманитарную помощь в Мьянму в связи с кризисом с мусульманским меньшинством рохинджа в штате Ракхайн, передает телеканал NTV заявление, сделанное во вторник пресс-секретарем президента Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калыном.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн Мьянмы. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.

Ранее Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман" и заявил о намерении поставить этот вопрос на заседании генассамблеи ООН 19 сентября.

"После того, как наш президент сегодня провел телефонные переговоры с лидером Мьянмы, было получено разрешение на въезд в Мьянму первой из зарубежных гуманитарных организаций — представителей Турецкого агентства по сотрудничеству и координации — и поставку сюда на первом этапе тонны гуманитарной помощи", — цитирует Калына телеканал.

По словам чиновника, гуманитарную помощь составят продукты питания и одежда.

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