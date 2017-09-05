Прокурор потребовал приговорить террориста Петросяна к 15 годам тюрьмы

Прокурор потребовал приговорить к 13 годам тюрьмы бизнесмена Арама Петросяна, в августе 2016 года захватившего заложников в отделении Ситибанка в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского окружного военного суда, передает РИА Новости.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, он вменяем. В ходе следствия бизнесмен признал собственную вину в захвате заложников, однако отрицал факт угрозы совершения им теракта.

Захват заложников в Ситибанке произошел в августе 2016 года. Петросян захватил четырех человек и грозил взорвать отделение. Потом бизнесмен по одному отпустил на свободу всех заложников, после чего сдался полиции. При нем был обнаружен муляж бомбы.

Позже Петросян заявил на допросе, что акцией своей хотел привлечь общественное внимание к проблеме банкротств.