Лавров и Тиллерсон обсудили Пхеньян

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте новых ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна.

В ходе телефонной беседы Лавров решительно высказался против эскалации военной напряженности в Северо-Восточной Азии. Он отметил, что выбор должен быть сделан в пользу политико-дипломатического инструментария для поиска мирных путей урегулирования. Призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В связи с сообщением Тиллерсона о внесении в Совет Безопасности ООН американского проекта резолюции с осуждением шагов КНДР Лавров подчеркнул, что Россия готова его рассмотреть исходя из изложенной выше позиции. При этом в реакции международного сообщества должна найти отражение мысль об отсутствии военного решения проблемы. Лавров также высказался в пользу привлечения добрых услуг Генерального секретаря ООН по поиску развязок.