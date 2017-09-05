Конфликты на постсоветском пространстве должны решаться на основе суверенитета и территориальной целостности государств. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе своего выступления на экономическом форуме в Крынице.

При этом Анджей Дуда призвал Запад действовать более решительно и более сплоченно для урегулирования этих конфликтов.

"Мы не должны позволить разрушить наше единство. Европа прошла очень сложный путь своего развития, поэтому нам нужно жестко отстаивать свои интересы. Однозначно не в интересах Европы конфликты в Украине и на Кавказе, поэтому мы должны активно участвовать в решении этих проблем», - сказал президент.

Польский президент раскритиковал бюрократию в ЕС и отметил, что странам годами приходится решать тот или иной вопрос.

"Польша, со своей стороны, в рамках ЕС постоянно поднимает вопрос реформирования работы Еврокомиссии. Пока в работе Еврокомиссии не будет изменений в сторону мобильности, нас просто обойдут. В нынешней сложной геополитической ситуации нам нужна мобильность, чтобы отвечать современным вызовам", - сказал он.