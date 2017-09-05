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Fitch готовится повысить рейтинги Межбанка

 

1 сентября 2017 года произошел обмен части внешнего долга МБА на государственные облигации в рамках завершения реструктуризации.

По итогам этого процесса облигации банка, выпущенные в 2014 году на сумму 500 миллионов долларов США, были аннулированы. В результате рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинг по данным бумагам.

По новым облигациям банка со сроком обращения до 2024 года, выпущенным в рамках процесса реструктуризации МБА, рейтинги еще не присвоены.

В комментарии агентства отмечается, что по завершению процесса реструктуризации и получения достаточной информации касательно финансового состояния банка, Fitch ожидает повышения местных и иностранных рейтингов банка в иностранной валюте (IDRs), а также рейтинга устойчивости (Viability Rating).

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