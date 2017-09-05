Саакашвили не отказался от идеи вернуться на Украину

Бывший президент Грузии экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил намерение вернуться на Украину 10 сентября, несмотря на угрозу экстрадиции.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. В партии также пообещали, что он не станет силой "прорываться" через границу. Во вторник замглавы украинского минюста Сергей Петухов заявил, что Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

"Это только усиливает мою уверенность в том, что я делаю. Я вернусь в Украину", — сказал Саакашвили в эфире телеканала Newsone.

Он также выразил уверенность, что "это сговор олигархов". "Я не боюсь их угроз. Это Порошенко так боится меня, что каждый раз придумывает что-то новое. Они уверены, что я испугаюсь. Но пока что боятся они", — добавил Саакашвили.