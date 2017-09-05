Путин поздравил Асада с победой

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Сирии Башару Асаду, в которой поздравил его с успешным завершением операции по деблокированию Дейр-эз-Зора, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Президент Путин направил телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Асаду, в которой дал высокую оценку этой стратегической победе и поздравил президента Сирийской Арабской Республики с этим важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма», — сказал он.

Песков добавил, что детали телеграммы будут сообщены в дальнейшем.