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Песков: Порошенко и Меркель предлагали отправить миротворцев в Донбасс

 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея размещения миротворческих сил ООН на Украине звучала и раньше, в частности от президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА «Новости».

«Я сейчас не скажу вам, кто изначально был инициатором, но такая идея озвучивалась и президентом Украины, и канцлером ФРГ… Разговоры ведутся давно, и в данном случае эта тема… не может решаться без контактов с обеих сторон конфликта», — ответил он.

Песков также отметил, что Россия никогда не была противницей введения миротворцев, но была не согласна с обсуждением этого вопроса при «полном игнорировании» мнения второй стороны.

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