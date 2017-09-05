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Саудовская Аравия продолжит враждовать с Катаром

 

Саудовская Аравия готова к продолжению кризиса в отношениях с Катаром на протяжении еще двух лет, заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.

"Мы готовы к продолжению кризиса с Катаром на протяжении еще двух лет", — передает заявление аль-Джубейра телеканал "Аль-Арабия" в официальном Twitter. Министр выступил с таким заявлением во время визита в Лондон.

Аль-Джубейр добавил, что никакого вреда от того, что кризис продлится еще два года, не будет.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и закрыли свои морские порты для кораблей, следующих в Катар или из Катара.

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