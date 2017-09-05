Трамп отменил еще одну программу Обамы

Глава Минюста США Джефф Сешнс объявил об отмене Программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), учрежденной Бараком Обамой и позволявшей иммигрантам, незаконно ввезенным в страну в несовершеннолетнем возрасте, учиться и работать в США. По словам Сешнса, программа противоречит Конституции, передает «Голос Америки».

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Конгресс должен действовать, если хочет защитить от депортации 800 000 юных нелегальных иммигрантов, тем самым дав понять, что собирается отменить программу.

«Конгресс, готовься делать свое дело – DACA!» – написал президент в «Твиттере» о действовавшей на протяжении пяти лет программе защиты детей-иммигрантов под названием Deferred Action for Childhood Arrivals.