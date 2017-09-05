Подписаться на уведомления
 

Георгий Маргвелашвили: «Вступление Грузии в Евросоюз в интересах Азербайджана, Армении и России» Эксклюзив

Автор: Заур Расулзаде, Польша 

«Цель Грузии - вступить в Евросоюз, и я думаю, это в интересах России, Азербайджана, Армении и Турции». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на полях форума в Крынице.

"Грузия уважает интересы своих соседей, и мы хотим, чтобы они уважали наши интересы. Сильная европейская Грузия в интересах всего региона, в том числе и России",- сказал он. 

"Грузия обязательно станет частью общей Европы, и в этом я уверен. Грузинский народ желает этого, чтобы быть среди своих исторических партнеров", - добавил Маргвелашвили.

820 просмотров


Старости
Как Мирджафар Багиров спас моего дедушку
Как Мирджафар Багиров спас моего дедушку пишет автор haqqin.az, политическая реабилитация
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
6 Сен 32° / 24°
7 Сен 30° / 21°
8 Сен 27° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0251 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Экс-премьер Багратян рассказал haqqin.az о ядерном оружии Армении
Майор Османов сколотил ОПГ на границе с Азербайджаном
Генсек ООН заступился за мусульман Мьянмы
Георгий Маргвелашвили: «Вступление Грузии в Евросоюз в интересах Азербайджана, Армении и России» Эксклюзив
Трамп отменил еще одну программу Обамы
Саудовская Аравия продолжит враждовать с Катаром
Песков: Порошенко и Меркель предлагали отправить миротворцев в Донбасс
Путин поздравил Асада с победой
«Карабах» освобожден от матча чемпионата Азербайджана Все мысли о «Челси»
Саакашвили не отказался от идеи вернуться на Украину
Fitch готовится повысить рейтинги Межбанка
Президент Польши о конфликтах на Кавказе Эксклюзив
Лавров и Тиллерсон обсудили Пхеньян
В Дагестане уничтожен главарь боевиков
Прокурор потребовал приговорить террориста Петросяна к 15 годам тюрьмы
Турция поможет мусульманам-рохинджа
Чавушоглу на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото; Обновлено
Саудовский принц прилетел в Чечню видео
Цены на нефть растут: Brent — выше $53 Впервые за месяц
Автор стихов об Эрдогане будет судиться с Меркель
Азербайджанцы-боевики ИГИЛ сдались курдам Турецкие источники
Ильхам Алиев выделил персональную пенсию трехкратным чемпионам мира
Ильхам Алиев выделил деньги на ремонт квартир в Ленкорани
США сменили командующего операцией против ИГИЛ
Московский «Арарат» закрывается Клуб просуществовал пару месяцев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться