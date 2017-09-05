«Цель Грузии - вступить в Евросоюз, и я думаю, это в интересах России, Азербайджана, Армении и Турции». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на полях форума в Крынице.

"Грузия уважает интересы своих соседей, и мы хотим, чтобы они уважали наши интересы. Сильная европейская Грузия в интересах всего региона, в том числе и России",- сказал он.

"Грузия обязательно станет частью общей Европы, и в этом я уверен. Грузинский народ желает этого, чтобы быть среди своих исторических партнеров", - добавил Маргвелашвили.