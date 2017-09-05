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Генсек ООН заступился за мусульман Мьянмы

 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мьянмы дать мусульманам штата Ракхайн правовой статус и, возможно, гражданство, передает РИА Новости.

"Будет крайне важно дать мусульманам штата Ракхайн или гражданство, или, по крайне мере пока, правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь", — сказал генсек ООН журналистам.

"Я написал официальное письмо председателю Совета Безопасности, чтобы выразить свою обеспокоенность и предложить различные шаги, чтобы положить конец насилию и ответить на причины, лежащие в основе кризиса", — заявил Гутерреш во вторник.

Он подчеркнул, что в ООН хотят видеть Мьянму демократической страной, в которой будут соблюдаться права этнических групп.

"Я призываю власть в Мьянме — гражданские и военные власти, положить конец этому насилию, которое, на мой взгляд, создает ситуацию, которая может дестабилизировать регион", — заявил Гутерреш.

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