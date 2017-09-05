Майор Османов сколотил ОПГ на границе с Азербайджаном

Осенью 2017-го против руководства Сулейман-Стальского райотдела внутренних дел Дагестана было возбуждено уголовное дело Следственным комитетом по Республике Дагестан. Как сообщается, начальник райотдела Играм Османов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), пишут российские СМИ.

Как было установлено прокуратурой, Играм Османов вместе со своим заместителем Эльдаром Ибрагимовым и участковым уполномоченным Касумом Гасановым отказывались принимать заявления от местных жителей о совершенных в районе преступлениях. Так, осенью 2016 года и весной 2017 полиция Сулейман-Стальского района отказывалась принимать заявление от ограбленного жителя села Герейханово. Отмечается, что руководство райотдела внутренних дел просто не хотело портить показатели своей работы.

Далее сообщалось о деятельности Играма Османова на границе с Азербайджаном, где он якобы занимался контрабандой оружия, наркотиков, «левых» лекарственных препаратов, автомашин и других товаров, собрав собственную ОПГ. При этом Играм был сотрудником УБЭП, а потом начальником уголовного розыска Магарамкентского района.

«Драки и стрельба на свадьбах, драка с судебным приставом с применением оружия, организация массовой драки в селе Тагиркент-Казмаляр своими опричниками с целью отъёма земли у местного жителя. Удивляет то, что ведь всё о нём знали, как жители района, так и работники отдела собственной безопасности МВД, ФСБ… И тем не менее министр МВД Дагестана назначает этого преступника начальником ОВД Сулейман-Стальского района. Всё что он раньше творил в Магарамкентском районе, сейчас повторяется и в соседнем Сулейман-Стальском районе. Мы, жители Сулейман-Стальского района, боимся, что наши взрослые дети не вернутся домой, потому что им могут подбросить патроны или наркотики. Непонятно, чего ждут правоохранительные органы, почему этого преступника не увольняют», — говорилось в обращении жителей района.

Журналисты выражают надежду, что приведенная информация вместе с обращениями жителей станет поводом для Абдурашида Магомедова и Владимира Колокольцева изучить деятельность майора Османова на предмет соответствия и занимаемой должности и российскому законодательству.