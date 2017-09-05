Экс-премьер Багратян рассказал haqqin.az о ядерном оружии Армении

Экс-премьер Армении Грант Багратян вновь заявил о том, что Армения обладает ядерным оружием. Такое заявление армянский политик сделал в беседе с корреспондентом haqqin.az, которая состоялась на полях экономического форума в польской Крынице.

Напомним, что ранее Грант Багратян не раз заявлял о наличии у Армении ядерного оружия. При этом политик отмечал, что это оружие у Армении имеется с 70-х годов прошлого века. Багратян объяснял, что наличие у Армении ядерного оружия служит «сдерживающим фактором для Азербайджана и Турции».

В беседе с корреспондентом haqqin.az Багратян отверг утверждения о том, что его заявления носят громогласный характер, добавив, что ядерное оружие досталось Армении с советских времен.

«Да у нас есть ядерное оружие, и я говорю это откровенно», - сказал он.

На вопрос корреспондента о том, не боится ли политик того, что после таких громких заявлений Армению в плане санкций ждет участь Северной Кореи, Багратян отметил, что «Армения должна как-то защищать себя от Азербайджана».

Отметим, что ранее начальник генерального штаба Минобороны Армении в 1992-1995 гг., исполнявший в 1993 году обязанности министра обороны генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц открыто заявил о желании Армении получить атомное оружие. В то же время, высокопоставленные лица Армении не раз намекали на наличие в военном арсенале «грязных бомб».