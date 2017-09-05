Меркель забросали помидорами

В ходе предвыборного митинга в немецком Гейдельберге неизвестные забросали канцлера Ангелу Меркель помидорами. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Der Spiegel.
Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были запущены два помидора. Один из «снарядов» попал в левое бедро канцлера, другой — в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком.
Несмотря на инцидент, Меркель продолжила выступление. Полиция не сумела поймать хулиганов.