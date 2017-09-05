Подписаться на уведомления
 

Меркель забросали помидорами

 

В ходе предвыборного митинга в немецком Гейдельберге неизвестные забросали канцлера Ангелу Меркель помидорами. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Der Spiegel.

Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были запущены два помидора. Один из «снарядов» попал в левое бедро канцлера, другой — в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком.

Несмотря на инцидент, Меркель продолжила выступление. Полиция не сумела поймать хулиганов.

1804 просмотров


Старости
Как Мирджафар Багиров спас моего дедушку
Как Мирджафар Багиров спас моего дедушку пишет автор haqqin.az, политическая реабилитация
Наша погода
Сегодня 32° / 24°
7 Сен 31° / 21°
8 Сен 27° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0251 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Мировые цены на нефть растут
В Париже избили экс-госсекретаря Франции
Азербайджанец и армянин создали ОПГ в Харькове
Самый мощный наркокартель готов сдаться властям Колумбии
Меркель забросали помидорами
Саудовская Аравия о сближении с Ираном
Экс-премьер Багратян рассказал haqqin.az о ядерном оружии Армении
Майор Османов сколотил ОПГ на границе с Азербайджаном
Генсек ООН заступился за мусульман Мьянмы
Георгий Маргвелашвили: «Вступление Грузии в Евросоюз в интересах Азербайджана, Армении и России» Эксклюзив
Трамп отменил еще одну программу Обамы
Саудовская Аравия продолжит враждовать с Катаром
Песков: Порошенко и Меркель предлагали отправить миротворцев в Донбасс
Путин поздравил Асада с победой
«Карабах» освобожден от матча чемпионата Азербайджана Все мысли о «Челси»
Саакашвили не отказался от идеи вернуться на Украину
Fitch готовится повысить рейтинги Межбанка
Президент Польши о конфликтах на Кавказе Эксклюзив
Лавров и Тиллерсон обсудили Пхеньян
В Дагестане уничтожен главарь боевиков
Прокурор потребовал приговорить террориста Петросяна к 15 годам тюрьмы
Турция поможет мусульманам-рохинджа
Чавушоглу на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото; Обновлено
Саудовский принц прилетел в Чечню видео
Цены на нефть растут: Brent — выше $53 Впервые за месяц
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться