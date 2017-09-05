Самый мощный наркокартель готов сдаться властям Колумбии

Члены самого влиятельного колумбийского наркокартеля «Клан Залива» заявили о готовности сдаться правосудию страны. Об этом объявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, сообщает издание Colombiano.

«В воскресенье, 3 сентября, с курьерской почтой мы получили послание от лидера клана, в котором выражалось желание сдаться. Я поручил министерству юстиции и прокуратуре оценить ситуацию», — заявил глава государства.

В письме главарь группировки Даиро Антонио Усуга сообщил, что перед правосудием готовы предстать все члены наркокартеля.

Президент страны заявил, что известие о сдаче участников группировки является хорошей новостью еще и потому, что это сообщество было второй по численности преступной организацией, противостоящей властям. Первой по силе до недавнего времени были отряды Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК).