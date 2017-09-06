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В Париже избили экс-госсекретаря Франции

 

Неизвестные напали на бывшего госсекретаря Франции и сенатора от департамента Эсон Жан-Винсена Пласэ, предположительно, это была попытка ограбления, передает радиостанции RTL.

Пласэ занимал должность госсекретаря по вопросам государственного реформирования в администрации экс-президента Франсуа Олланда.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Злоумышленники ударил политика в лицо. К настоящему моменту задержаний не проводилось, судебная полиция начала расследование.

По данным газеты Parisien, инцидент произошел в девятом округе Парижа, неизвестный попытался отобрать у сенатора часы стоимостью семь тысяч евро. При этом в результате происшествия у Пласэ выбит зуб.

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