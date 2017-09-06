Премьер Японии надеется на заключение мирного договора с Россией

Токио надеется, что укрепление доверия в отношениях с РФ приведет в итоге к заключению мирного договора, заявил во вторник премьер Японии Синдзо Абэ

"Я надеюсь, что укрепление доверительных отношений между нашими странами в итоге приведет к заключению мирного договора",- сказал Абэ в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Абэ отметил, что укреплению подобного доверия служит постепенная реализация российско-японского плана сотрудничества по восьми направлениям, это видно как на примере проектов в сфере медицины и градостроительства.

"Их реализация возможна, если эти двусторонние отношения будут по-настоящему глубокими… Я намерен совместно с президентом РФ Владимиром Путиным и дальше прилагать усилия в этом направлении", — сказал премьер Японии.