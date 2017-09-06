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Кого же хотел убить грузинский священник? haqqin.az по следам скандального процесса в Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Это судебное разбирательство грузинское общество единодушно назвало «процессом века». Оно длилось 8 месяцев и вот наконец сегодня Тбилисский городской суд признал священника Георгия Мамаладзе виновным в подготовке убийства Шорены Тетруашвили - секретаря-референта патриарха Грузии и вынес вой приговор - 9 лет заключения. О предыстории этого нашумевшего дела haqqin.az рассказывал.

Протоиерей Георгий Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту в начале февраля нынешнего года, когда он направлялся в Берлин, в клинику, где проходил лечение Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. По утверждению прокуратуры, в багаже протоиерея Георгия Мамаладзе был обнаружен цианид, с помощью которого священнослужитель намеревался отравить «высокопоставленного представителя патриархии».

Позже Главная прокуратура Грузии уточнила, что речь идет о покушении не на Илию Второго как живописала пресса, а на секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили (!?). Но дама эта не является ни духовным лицом, ни иерархом. Другое дело что она пользуется в патриархии огромным влиянием, о чем неоднократно публично признавал в своих комментариях для прессы влиятельный представитель Синода - митрополит Чкондидский Петр (Чаава).

Как бы там ни было, но сначала против протоиерея Г. Мамаладзе было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка умышленного убийства при отягчающих обстоятельства из корыстных побуждений или по найму», что карается лишением свобод сроком от 16 до 20 лет, затем судья Бесик Бугианишвили переквалифицировал дело и в итоге протоиерей Георгий Мамаладзе был признан виновным в «подготовке умышленного убийства», при этом мотивом была названа месть. А за это виновному светит гораздо меньший срок.

В итоге сам протоиерей Мамаладзе на заседании суда не присутствовал. Адвокаты назвали приговор «катастрофой» грузинского правосудия.

Теперь они намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях Грузии, и дойти до Стасбурга, где как они полагают их подзащитный будет безусловно оправдан.

Что касается общественности, то она по прежнему гадает: в чем же виноват священник Г. Мамаладзе?

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