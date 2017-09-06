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Протесты против Трампа в Нью-Йорке Десятки арестованных

 

Более 30 человек были арестованы у неофициальной резиденции Дональда Трампа в Нью-Йорке в ходе протестов, которые были вызваны решением президента отменить программу, ограничивающую депортацию детей нелегалов, сообщила организация Women’s March, представители которой участвовали в акции.

Среди протестующих у Trump Tower во вторник вечером было много тех, кого программа экс-президента Барака Обамы коснулась напрямую. В первую очередь это студенты, родители которых — эмигранты. Они начали собираться у башни на Пятой авеню еще в первой половине дня, несколько сотен человек долго не расходились.

"Без документов и без страха", — гласят плакаты многих из них. "Я расстроена и обеспокоена, но не позволяю эмоциям взять верх, потому что надо бороться за свои права", — говорит одна из участниц акции, выступающая за иммиграционную реформу.

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