Любой военный специалист подтвердит, что между боевой готовностью армии и бытовыми условиями солдата - всегда прямая связь. Трудно ожидать от солдата, у которого нет нормальной постели, места для помывки, достаточного вещевого и продовольственного довольствия отваги в бою.

В последние годы в азербайджанской армии многое изменилось. Не говоря уже о самом современном вооружении, полный порядок и с условиями службы. С полной уверенностью можно сказать, что от «армии Абиева» в Вооруженных силах Азербайджана не осталось и следа. Обеспечение военнослужащих нашей страны сегодня ничем не отличается от самых передовых армий мира.

И распахнули двери воинской части

А ведь Азербайджан находится в состоянии войны, и военнослужащие его армии дислоцированы не только в казармах, но и по всей тысячекилометровой линии фронта - лицом к лицу с оккупантами. В такой ситуации своевременное обеспечение питанием, обмундированием, предоставление условий для отдыха имеет особое значение, хотя и сопряжено с определенными трудностями.

В апреле прошлого года азербайджанская армия прорвала укреплявшуюся годами линию обороны противника за каких-то 40 минут. Это стало первой победой Азербайджана после объявления перемирия и доказательством значимости осуществленных реформ для боеготовности нашей армии.

Как ни расписывай солдатскую жизнь сидя в редакционном кабинете, в окопах она предстает совсем по-другому. Стоит постоять в окопах бок о бок с рядовыми и офицерами, поговорить с ними за кружкой чая в блиндаже, чтобы понять – что есть ежедневный солдатский подвиг, боевой дух армии, стойкость людей, отстаивающих родную землю.

Понятно, что журналистам в силу военных ограничений не всегда удается повидаться с военнослужащими, несущими вахту на передовой. В этот раз руководство Минобороны Азербайджана положительно ответило на просьбу редакции haqqin.az, разрешив автору этих строк посетить один из боевых постов.

До того, как отправиться на передний край, мне удалось принять участие в «Дне открытых дверей», который был организован Минобороны в одной из воинских частей, расположенных в Тертерском районе в связи с праздником Курбан байрамы. Должен сказать, что такие акции дают общественности и родителям солдат уникальную возможность ознакомится с условиями, в которых служат защитники родины.

В этот день двери этой воинского подразделения были открыты в буквальном смысле этого слова, и родители, беспрепятственно попав в расположении части, смогли всё увидеть своими глазами: от солдатских коек до столовой и бани, рассмотреть в деталях новые, оборудованные кондиционерами казармы и убедиться, что для их сыновей сделано все, чтобы они могли спокойно, не заботясь о своем быте и пропитании, нести службу.

Солдаты об уничтоженных противниках

Поздравить военнослужащих с праздником в часть пришли и министр обороны страны генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Генштаба Наджмеддин Садиков и другие руководители военного ведомства.

Поприветствовав солдат, генерал-полковник Закир Гасанов встретился в неформальной обстановке с их родителями. Доверительная беседа министра с семьями военнослужащих как нельзя лучше соответствовала духу «Дня открытых дверей». Довелось услышать З.Гасанову и жалобы, и хотя они не имели отношения к конкретной воинской части, генерал-полковник тут же распорядился организовать встречу с обратившимся к нему жителями соседних сел.

Участвовать в «Дне открытых дверей» в воинской части, безусловно, интересно, но мой целью была встреча с солдатами на передовой. Хотелось увидеть землю, которая в апреле прошлого года сотрясалась от артиллерийских ударов азербайджанской армии, поговорить с людьми, благодаря стойкости и мужеству которых ее отстояли.

Во второй половине дня в сопровождении офицеров на служебном автомобиле командира части мы проехали самый близкий к передовой населенный пункт Гапанлы и направились на передний край. С нами отправился и заместитель главы пресс-службы Минобороны.

Через некоторое время наша «Нива» по грунтовке добралась до расположения подразделения на линии фронта. Бойцы в полной экипировке выстроились в ряд. Командир поздравил бойцов с праздником, а потом мы смогли поговорить с военнослужащими, участвующими в реальных боевых действий.

Моими собеседниками стали Вусал Исмаилов, призванный из Сумгаита, и Эльшан Гадирли из Товуза. Прежде всего спросил у ребят, что бы они хотели передать своим родным и близким.

«Мы поздравляем их с праздником и просим не волноваться за нас. Мы здесь ни в чем не нуждаемся, обеспечены всем необходимым. Единственная наша мечта – разбить противника», - сказали оба солдата.

Их командир, удивительно харизматичный старший лейтенант Эльчин Гулиев, описал ситуацию на этом участке фронта.

«Сейчас спокойно. Они не решаются поднять голову из своих окопов, - говорит офицер, который в прошлом году вместе со своими подчиненными принимал атаковал врага. - Однако только за последние дни мы уничтожили трех армянских оккупантов и повредили 11 камер видеонаблюдения. В этом направлении, как мне кажется, система наблюдения противника полностью выведена нами из строя», - уточняет офицер.

Узнав от меня, что армянская сторона в последние дни официально признала гибель лишь одного военнослужащего, да и то «вследствие разрыва мины».

«Ничего, пусть скрывают свои потери, наши снайперы считать умеют», - вмешался в беседу сопровождавший нас старший офицер воинской части, ветеран первой карабахской войны Анар Джавадов.

Да и что говорить, если Минобороны Армении даже после разгрома своей армии в апреле прошлого года, умудрилось хвастаться, что все позиции армянских ВС мощно укреплены и оснащены какими-то современными системами разведки и видеонаблюдения.

Мне было интересно, как же наши солдаты сумели обойти это особенное видеонаблюдение на переднем крае противника, и наши командиры, с сарказмом на лице, объяснили, что, как всегда, армяне прибегли к блефу - их хваленая система видеонаблюдения состояла из обычных камер ночного видения. А наши снайперы уже давно набили руку и запросто их уничтожают.

«Те системы наблюдения и разведки, которые есть у нас, противнику и не снились. Мы в курсе даже когда они в носах ковыряются», - шутит старлей.

По словам офицера, у армян на боевых постах нехватка личного состава. Порой на позиции у них всего два-три солдата. Недостаток живой силы противник пытается компенсировать установкой систем видеонаблюдения.

В последнее время, отметил один из командиров, армянские ВС используют в разведывательных целях и беспилотники. Однако это не военные, а коммерческие дроны, которые может купить любой желающий.

«Я давно служу здесь, и ни разу не видел, чтобы они применили военно-разведывательный беспилотник. Иногда даже поднимают в воздух простые квадрокоптеры. Несколько дней назад как раз такой квадрокоптер запустили, а мои солдаты его тут же сбили.

То, что армянские солдаты после апрельских боев пребывают в постоянной панике, отнюдь не преувеличение. Едва заслышав шум, исходящий от какой-нибудь техники на нашей стороне, они сразу же поднимают в воздух квадрокоптеры. Видно, боятся, что мы сосредоточим войска и перейдем в наступление. В прошлом апреле они имели возможность убедиться в мощи азербайджанской армии и отлично понимают, что рано или поздно им придется бежать с нашей земли», - уверен старший лейтенант.

«Если бы вы видели, как в апреле прошлого года воевали наши солдаты. Я поражался смелости и решительности своих подчиненных - бились как львы. У нас был солдат, которого все знали как спокойного и неторопливого парня. В бою он так преобразился, что мы его не узнавали - бился без устали, стойко и храбро. Просто не могу описать это словами», - с гордостью похвалил своих солдат офицер Анар Ахундов.

Люди привозили кебаб на передовую

В тех боях двое солдат получили ранение, однако отправляться в госпиталь отказались.

«Я даже пригрозил им наказанием, но ребята продолжали сражаться. В госпиталь их увезли только после окончания боя. Ну ничего не мог с ними поделать – пришлось уступить. Скажите теперь, сможет ли противник устоять перед такими героями?», - восклицает командир.

«В ходе апрельских боев все увидели, как самоотверженно бьются за освобождение родной земли азербайджанские воины. Наша армия развеяла миф о непобедимости армян, укрепила уверенность в своих силах. Мы убедились, что противника можно разбить и освободить оккупированные территории. Очень воодушевляла и всенародная поддержка. Со всех концов Азербайджана люди рвались добровольцами на фронт.

А те, кто не мог воевать, пытались как-то по-другому помочь своей армии: кто-то резал скот, готовил кебаб и вез его солдатам на передовую, кто-то на своей машине привозил ребятам питьевую воду, сигареты, продукты и т.д. Это был сплошной людской поток, стремящийся помочь, поддержать воюющих. Мы не могли его остановить. Упрашивали, убеждали, что наши солдаты ни в чем не нуждаются, нас и слушать не желали. Лично я чуть не силой заставил несколько человек, умолявших выдать им оружие и отправить в бой, вернуться домой. Мне с трудом удалось уговорить их обратиться в военкомат. В те дни я еще раз убедился в том, что наш народ не намерен отказываться от своей земли и готов в любой момент с боями вернуть ее.

Должен сказать, что солдаты тогда, в апреле, были очень разочарованы приостановкой боевых действий. Все спрашивали у меня, почему не продолжаем гнать неприятеля с нашей земли?», - делится командир.

На той же «Ниве» мы отправились к другому посту. Как и час назад, не выпуская из рук оружия, нас встретили солдаты и их командир. Только здесь, на фронте, понимаешь, как война и окопы меняют 18-19-летних парней. Лица всех наших солдат полны решимости и ненависти к врагу.

Здесь тоже нам сообщили, что сейчас на фронте относительно спокойно.

«В последний раз с неприятельской стороны стреляли два дня назад. Как только наши минометчики открыли ответный огонь, там сразу замолчали», - сообщает солдат-пулеметчик.

«Наш минометчик служит всего полгода, а попадет по цели с первого снаряда», – хвалят своего сослуживца солдаты.

«Ну, в крайнем случае – со второго», - скромно замечает сам минометчик.

Среди несущих здесь боевое дежурство призванный из Баку Джейхун Исмаилов, Исмаил Кобалов - из Газаха, Сахил Гасанов - из Товуза. Именно эти ребята сразу поддержали беседу о своих боевых буднях, в то время как другие застенчиво молчали.

Расстояние от этого поста до противника совсем небольшое. В апреле прошлого года и в этом направлении азербайджанская армия отбросила противника и продвинула вперед свои позиции. С разрешения командира поднимаюсь на наблюдательный пункт и с помощью мощных приборы наблюдения разглядываю позиции противника. Там тихо и нет никакого движения, а вдали видны горы Агдере…

Я спрашиваю себя самого – почему?

«Рядовой Гасанов, что вы делаете, когда видите противника?», - спрашиваю солдата.

«Немедленно открываю огонь. Таков приказ моего командира», - четко отвечает рядовой.

«В нашем распоряжении есть такие средства разведки и наблюдения, которые позволяют отслеживать все действия противника до 25 километров в глубину его обороны. Любое их движение под нашим контролем», - говорит командир поста.

«В это же самое время работают на территории и наши снайперы. Но вы не видите их и не увидите…» - говорит офицер Ахундов.

После наблюдательного поста я решил ознакомится с бытовыми условиями на этой боевой позиции. Все в полном порядке: чистая постель ждет сменившихся с дежурства солдат, имеется баня с горячей водой, отопительная система комби, очень много продовольствия, чай, кофе, конфеты. То есть созданы все условия для несения боевого дежурства.

Прощаемся с солдатами. Сопровождающий нас офицер интересуется, что им привезти в следующий раз. Солдаты дружно отвечают, что у них все есть и ничего привозить не надо.

Настало время вернуться в Баку. По дороге меня охватывают противоречивые мысли. С одной стороны – это гордость. Ведь у Азербайджана сейчас мощная, оснащенная всем необходимым армия, в которой служат храбрые солдаты и офицеры. Эта армия в любой момент способна освободить оккупированные территории.

С другой стороны – злость. Как журналист, на протяжении 20 лет пишущий на тему Карабаха и отслеживающий все переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, журналист, который много раз анализировал весь этот конфликт, я до сих пор не могу понять, почему его до сих пор не урегулировали и почему наши земли все еще под оккупацией. Это не просто азербайджано-армянский конфликт, мы противостоим тем силам, которые армяне на протяжении всей своей истории используют в качестве инструмента в своих имперских целях…