Минобороны о новых обстрелах армян

За минувшие сутки армянские войска 123 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 123 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.