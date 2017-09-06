Власти Мьянмы не пускают в страну беженцев-рохинджа

Власти Мьянмы устанавливают минные заграждения на границе с Бангладешем, чтобы не дать вернуться в страну беженцам-рохинджа. Об этом агентству Reuters в среду, 6 сентября, сообщил источник в правительстве Бангладеша.

Собеседник агентства уточнил, что процесс минирования территории вдоль заграждения из колючей проволоки длится уже третий день. По данным источников, власти Бангладеша узнали об этом главным образом благодаря фотографиям и данным информаторов.

«Наши силы также видели на стороне Мьянмы три-четыре группы, вставлявшие что-то в землю. Впоследствии наши информаторы подтвердили, что те минировали территорию», — сообщил источник.