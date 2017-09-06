Укрепрайон ИГИЛ в Дейр-Эз-Зоре обороняли выходцы из СНГ

В ходе операции по освобождению города Дейр-Эз-Зор сирийскими штурмовыми отрядами захвачен крупный укрепленный район боевиков, который защищали выходцы из стран СНГ, сообщает в среду минобороны РФ, передает Интерфакс.

"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация о том, что укрепрайон удерживался террористами - выходцами из России и стран СНГ", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что "опорные пункты были оборудованы для ведения круговой обороны с системой огня, включающей в себя огневые позиции танков, артиллерии и минометов, связанные сетью подземных туннелей и ходов сообщения".