Иран осудил геноцид мусульман-рохинджа в Мьянме

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил факты насилия в отношении мусульман в Мьянме с министрами иностранных дел Малайзии и Индонезии - Шри Анифа Аманом и Ретно Лестари Принияри Марсуди, сообщает IRNA.

Выразив глубокую обеспокоенность в связи с трагическим положением мусульман в Мьянме, Зариф призвал мусульманские страны к практическим действиям, чтобы положить конец дискриминационному, негуманному обращению с мусульманским населением региона.

Он также выразил готовность Ирана оказать помощь "угнетенным людям" и искать способы совместного решения проблемы мировым сообществом и исламскими странами.

По словам официальных лиц ООН, число фактов насилия в отношении мусульман Мьянмы увеличились за последние недели, вследствие чего страну уже покинуло свыше 90 тыс.приверженцев ислама.

Наряду с главой МИД Ирана в защиту притесняемых выступили также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров, призвавшие ООН к немедленному вмешательству в ситуацию.