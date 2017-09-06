Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев на презентации судна «Ханкенди» фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии презентации судна для подводного строительства «Ханкенди», построенного по заказу компании BP в рамках проекта «Шахдениз 2» на Бакинском судостроительном заводе, сообщает официальный сайт главы государства.

Судно «Ханкенди», которое будет использоваться для подводных строительных работ в рамках Стадии-2 разработки месторождения «Шахдениз», спущено в среду на воду в Баку.

Стоимость строительства судна составила $378 млн и построено оно на Бакинском судостроительном заводе.

Посредством судна «Ханкенди» в течение следующих 11 месяцев будут проводиться подземные строительные и монтажные работы на месторождении «Шахдениз».

2280 просмотров


Старости
Россия указала Еревану на его место
Россия указала Еревану на его место правительственные СМИ Москвы
Наша погода
Сегодня 31° / 24°
7 Сен 31° / 21°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0265 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Арестован итальянский "кокаиновый король"
Переговоры глав МИД Турции и Грузии в Баку фото
Террорист пытался взорвать здание турецкой разведки
Путин: «Россия не признает ядерный статус Северной Кореи»
Администрация президента отвечает на обвинения против Ильхама Алиева
Ильхам Алиев на презентации судна «Ханкенди» фото
Иран осудил геноцид мусульман-рохинджа в Мьянме
Укрепрайон ИГИЛ в Дейр-Эз-Зоре обороняли выходцы из СНГ
Поножовщина на свадьбе в Нефтчале
Землетрясение в Габале
В США разбился истребитель F-16
Власти Мьянмы не пускают в страну беженцев-рохинджа
Минобороны о новых обстрелах армян
Евро подорожал
Армянская армия продолжает нести потери спецреп haqqin.az с линии фронта
Протесты против Трампа в Нью-Йорке Десятки арестованных
Кого же хотел убить грузинский священник? haqqin.az по следам скандального процесса в Тбилиси
Премьер Японии надеется на заключение мирного договора с Россией
Мировые цены на нефть растут
В Париже избили экс-госсекретаря Франции
Азербайджанец и армянин создали ОПГ в Харькове
Самый мощный наркокартель готов сдаться властям Колумбии
Меркель забросали помидорами
Саудовская Аравия о сближении с Ираном
Экс-премьер Багратян рассказал haqqin.az о ядерном оружии Армении
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться