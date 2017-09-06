Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии презентации судна для подводного строительства «Ханкенди», построенного по заказу компании BP в рамках проекта «Шахдениз 2» на Бакинском судостроительном заводе, сообщает официальный сайт главы государства.

Судно «Ханкенди», которое будет использоваться для подводных строительных работ в рамках Стадии-2 разработки месторождения «Шахдениз», спущено в среду на воду в Баку.

Стоимость строительства судна составила $378 млн и построено оно на Бакинском судостроительном заводе.

Посредством судна «Ханкенди» в течение следующих 11 месяцев будут проводиться подземные строительные и монтажные работы на месторождении «Шахдениз».