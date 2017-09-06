Подписаться на уведомления
 

Администрация президента отвечает на обвинения против Ильхама Алиева

 

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя публикацию американского издания Washington Post о квартирах для журналистов в республике, заявил, что информационная политика издания построена на лжи и искажении фактов, передает РИА Новости.

Двадцатого июля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония открытия жилого дома, построенного для сотрудников средств массовой информации, в котором 255 представителей масс-медиа получили квартиры. Позднее газета Washington Post опубликовала редакционную статью под заголовком "Некоторые журналисты получают бесплатные квартиры в Азербайджане. А другие – тюрьму".

"Связывать меры, осуществляемые в целях решения жилищно-бытовых проблем сотрудников СМИ, с делами лиц, арестованных за конкретные преступные деяния, является ничем иным, как злым умыслом и отсутствием логики. Ложь, искажение фактов или преднамеренное их предоставление – это особенности, присущие данной статье и в целом информационной политике этого издания", — приводит в среду слова Гасанова его пресс-служба.

По мнению помощника президента Азербайджана, "неслучайно, что даже президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Washington Post в публикации лживой информации, фальсификации фактов, обслуживании интересов различных политических кругов и специализированности в фейковых новостях".

Помощник президента Азербайджана утверждает, что издание используется определенными политическими и монополистическими кругами как средство давления на глав государств, общественно-политических деятелей и бизнес-структуры и никак не может считаться образцом свободных медиа.

"И поэтому призывы Washington Post и стоящих за ним кругов к "демократической борьбе" и "свободе медиа" не что иное, как пускание пыли в глаза", — заявил он.

1866 просмотров


Старости
Россия указала Еревану на его место
Россия указала Еревану на его место правительственные СМИ Москвы
Наша погода
Сегодня 31° / 24°
7 Сен 31° / 21°
8 Сен 27° / 18°
9 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0265 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Арестован итальянский "кокаиновый король"
Переговоры глав МИД Турции и Грузии в Баку фото
Террорист пытался взорвать здание турецкой разведки
Путин: «Россия не признает ядерный статус Северной Кореи»
Администрация президента отвечает на обвинения против Ильхама Алиева
Ильхам Алиев на презентации судна «Ханкенди» фото
Иран осудил геноцид мусульман-рохинджа в Мьянме
Укрепрайон ИГИЛ в Дейр-Эз-Зоре обороняли выходцы из СНГ
Поножовщина на свадьбе в Нефтчале
Землетрясение в Габале
В США разбился истребитель F-16
Власти Мьянмы не пускают в страну беженцев-рохинджа
Минобороны о новых обстрелах армян
Евро подорожал
Армянская армия продолжает нести потери спецреп haqqin.az с линии фронта
Протесты против Трампа в Нью-Йорке Десятки арестованных
Кого же хотел убить грузинский священник? haqqin.az по следам скандального процесса в Тбилиси
Премьер Японии надеется на заключение мирного договора с Россией
Мировые цены на нефть растут
В Париже избили экс-госсекретаря Франции
Азербайджанец и армянин создали ОПГ в Харькове
Самый мощный наркокартель готов сдаться властям Колумбии
Меркель забросали помидорами
Саудовская Аравия о сближении с Ираном
Экс-премьер Багратян рассказал haqqin.az о ядерном оружии Армении
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться