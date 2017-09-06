Администрация президента отвечает на обвинения против Ильхама Алиева

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя публикацию американского издания Washington Post о квартирах для журналистов в республике, заявил, что информационная политика издания построена на лжи и искажении фактов, передает РИА Новости.

Двадцатого июля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония открытия жилого дома, построенного для сотрудников средств массовой информации, в котором 255 представителей масс-медиа получили квартиры. Позднее газета Washington Post опубликовала редакционную статью под заголовком "Некоторые журналисты получают бесплатные квартиры в Азербайджане. А другие – тюрьму".

"Связывать меры, осуществляемые в целях решения жилищно-бытовых проблем сотрудников СМИ, с делами лиц, арестованных за конкретные преступные деяния, является ничем иным, как злым умыслом и отсутствием логики. Ложь, искажение фактов или преднамеренное их предоставление – это особенности, присущие данной статье и в целом информационной политике этого издания", — приводит в среду слова Гасанова его пресс-служба.

По мнению помощника президента Азербайджана, "неслучайно, что даже президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Washington Post в публикации лживой информации, фальсификации фактов, обслуживании интересов различных политических кругов и специализированности в фейковых новостях".

Помощник президента Азербайджана утверждает, что издание используется определенными политическими и монополистическими кругами как средство давления на глав государств, общественно-политических деятелей и бизнес-структуры и никак не может считаться образцом свободных медиа.

"И поэтому призывы Washington Post и стоящих за ним кругов к "демократической борьбе" и "свободе медиа" не что иное, как пускание пыли в глаза", — заявил он.