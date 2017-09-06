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Путин: «Россия не признает ядерный статус Северной Кореи»

 

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не признает ядерный статус КНДР, передает «Газета.Ru».

«...Подтвердил господину президенту Республики Корея Мун Чже Ину нашу принципиальную позицию: мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии», — сказал он.

Вместе с этим, однако, президент призвал не поддаваться эмоциям и «не загонять в угол» руководство КНДР, отметив, что решить сложившуюся проблему при помощи только экономических санкций невозможно.

Ранее  МИД РФ было заявлено, что ситуацию на Корейском полуострове умышленно подвели на грань вооруженного столкновения.

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