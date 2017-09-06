В Баку сегодня проходит встреча глав МИД Турции и Грузии - Мевлюта Чавушоглу и Михаила Джанелидзе, находящихся с визитом в Азербайджане для участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

На повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран вынесены вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах и реализации региональных проектов, а также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.