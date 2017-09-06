Арестован итальянский "кокаиновый король"

В Уругвае арестован один из самых разыскиваемых итальянских преступников Рокко Морабито. 50-летний мужчина был известен как "кокаиновый король Милана" и находился в бегах с 1994 года, сообщает Daily Mail.

Рокко Морабито был боссом одной из крупнейших итальянских преступных группировок — Ндрангеты. На родине мужчину обвиняют в организации преступной группы и контрабанде наркотиков. Под контролем Морабито в Милан были привезены тонны наркотиков, также он создал сеть по их распространению. В 1994 году "кокаинового короля" арестовали, и он пустился в бега.

Пока Рокко Морабито разыскивала итальянская полиция, он жил в курортном городе Пунта-дель-Эсте по поддельным документам. По данным полиции Уругвая, мужчина приехал в страну в 2001 году и успел обзавестись местной женой и детьми. По неизвестным причинам один из его детей зарегистрировался в школе под реальной фамилией Морабито, что и вывело полицию на след преступника.

Сейчас Морабито заключён в тюрьму Уругвая за использование поддельных документов, его выдача в Италию обсуждается. При обыске в доме мафиози были обнаружены 50 тысяч долларов и 13 мобильных телефонов. На родине Морабито заочно приговорён к 30 годам заключения.