Януковича обвинили в захвате власти

Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в организации конституционного переворота в 2010 году и незаконном захвате власти. Об этом в среду, 6 сентября, сообщил в Facebook генпрокурор страны Юрий Луценко.

По версии следствия, уточняет Луценко, Янукович с его соратниками неконституционным путем расширили полномочия главы государства за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, а также незаконно внесли изменения в конституционное законодательство страны.

Генпрокурор добавил, что следователи также имеют определенные подозрения и в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича.