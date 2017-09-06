Писатели, композиторы, депутаты обратились к президенту с просьбой освободить Мехмана Алиева

Группа депутатов Милли меджлиса, представителей общественности и медиа обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о содействии в изменении меры пресечения директору информационного агентства Turan Мехману Алиеву

Как отмечено в обращении, которое публикует агентство Turan, М.Алиев имеет большие заслуги перед страной и широко известен в мире как авторитетный журналист и медиа-эксперт.

"Мехман Алиев сам и возглавляемое им агентство имеют многочисленные награды, они были активными участниками прорыва информационной блокады вокруг Азербайджана и доведения до мировой общественности правды о Карабахском конфликте. Именно агентство Turan первым сообщило миру о трагедии Ходжалы. Документальный фильм "Бесконечный коридор" был снят на основе архивов Turan и при творческой поддержке агентства. Благодаря этому международному проекту полмиллиарда людей в мире узнали о трагедии Ходжалы", - говорится в обращении.

Содержание под арестом Мехмана Алиева, будто бы в целях предотвращения его уклонения от следствия, не убедительно, ибо он с первого дня не скрывался, а наоборот - сотрудничал со следствием, подчеркивается в обращении.

Авторы обращения выражают надежду, что президент Азербайджан окажет содействие в объективном ведении следствия, изменении меры пресечения в отношении М.Алиева и освобождении его из-под стражи.

Обращение подписали председатель Союза писателей Азербайджана Анар, депутаты Милли Меджлиса Асим Моллазаде, Фазиль Мустафа, экс-министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров, председатель Союза музыкальных деятелей Азербайджана Фархад Бадалбейли, секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев, народный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы, кинорежиссер и сценарист Рамиз Фаталиев, ректор университета "Хазар" Гамлет Исаханлы, ученый-востоковед Фарда Асадов, народный артист Азербайджана Нуреддин Мехтиханлы, председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы, председатель журналистского объединения "Новое поколение" Ариф Алиев и глава Центра содействия развитию журналистки Гулу Магеррамли.