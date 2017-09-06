Фестиваль в Индии обернулся трагедией

По меньшей мере 12 человек утонули в индийском штате Махараштра во время проведения фестиваля бога Ганеша, когда верующие погружали в воду глиняные фигурки божества, сообщает агентство IANS.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в городе Пуна — здесь погибли четыре человека.

Фестиваль бога мудрости и благополучия Ганеша празднуется в августе или сентябре. В этом году фестиваль начался 5 сентября. В соответствии с традициями, верующие покупают глиняные фигурки Ганеши (изображается в виде человека с головой слона), поклоняются им в течение нескольких дней, после чего погружают их в воду — часто в реку или озеро, а иногда просто в крупную емкость - до полного растворения глины.