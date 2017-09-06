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Эльмар Мамедъяров: «Дата встречи с Налбандяном пока не определена»

 

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что дата его встречи с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта пока не определена.

"Проведение встречи с Эдвардом Налбандяном согласовано с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но дата еще не уточнена", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции в среду.

Как сообщалось ранее, переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию запланированы на сентябрь и пройдут в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.

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