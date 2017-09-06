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Меркель обвинили в попытке милитаризировать Германию

 

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель во время своего выступления ясно дала понять, что стремится к достижению поставленной НАТО цели по увеличению расходов на оборону до 2 процентов ВВП. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры Мартин Шульц, передает Contra Magazin.

Политик отметил, что если ФРГ будет соответствовать требованиям Североатлантического альянса, то к 2024 году ее оборонный бюджет будет превышать сегодняшние показатели на 30 миллиардов евро.

По мнению Шульца, для переоснащения бундесвера Германии будет достаточно повысить расходы на оборону на три-пять миллиардов евро. «У немецких граждан есть выбор: разница в деньгах может быть направлена или, как мы того хотим, на развитие образования, инфраструктуры и цифровых технологий, или, как того хочет Христианско-демократический союз, на милитаризацию, которой ФРГ еще не видывала», — пояснил лидер социал-демократов.

24 сентября в Германии состоятся выборы в бундестаг. 3 сентября прошли теледебаты между Меркель и Шульцем. По данным института Infratest Dimap, проводившего опрос по заказу телеканала ARD, 55 процентов телезрителей заявили, что нынешний канцлер выглядела более убедительно, тогда как 35 процентов отдали свое предпочтение Шульцу.

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